Cade nel tombino | orribile quello che trovano i soccorsi

Una triste fatalità, la tragedia dietro l'angolo che ha sconvolto l'intera comunità. L'uomo è scivolato nel tombino. Il tremendo incidente che ha coinvolto Giuliano Radamondo, bellunese di 74 anni ha sconvolto la comunità locale. Una banale caduta, nel posto sbagliato, al momento sbagliato. La vicenda di cui hanno raccontato tutte le cronache locali e non, si è verificata per l'appunto a Santa Giustina, in provincia di Belluno. Li, l'uomo sarebbe scivolato, secondo la ricostruzione dei carabinieri, subito accorsi sul luogo dell'incidente, in un tombino. Al momento, la cavità riempita d'acqua, attigua ad una grossa vasca utilizzata come abbeveratoio per cavalli, era chiaramente piena. L'uomo, vi è rimasto, di fatto, tragicamente bloccato, li all'interno della cavità stessa. L'arrivo dei soccorsi, allertati da ...

