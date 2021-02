Bimbo di solo un anno muore: arrestati i genitori (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il piccolo è stato portato all'ospedale pediatrico con un grave trauma cranico, ma è morto il giorno successivo. Un uomo di 34 anni e una donna di 37 sono stati arrestati con l'accusa di omicidio, aggressione, maltrattamenti e negligenza, come confermato dalla polizia. Entrambi sono stati rilasciati. Il sovrintendente capo ha dichiarato: "Due persone sono state arrestate nell'ambito di un'indagine in corso sulla tragica morte di un bambino di un anno. È in corso un'indagine da parte di un team dedicato di detective e altri specialisti al fine di stabilire le circostanze complete della morte in piena collaborazione con il medico legale". Secondo quanto accertato, la madre naturale di Leiland, Laura Corkill, 37 anni, ha visto regolarmente suo figlio mentre era in corso il processo di adozione. La sua nonna naturale, Yvonne Corkill, 57 anni, ha ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il piccolo è stato portato all'ospedale pediatrico con un grave trauma cranico, ma è morto il giorno successivo. Un uomo di 34 anni e una donna di 37 sono staticon l'accusa di omicidio, aggressione, maltrattamenti e negligenza, come confermato dalla polizia. Entrambi sono stati rilasciati. Il sovrintendente capo ha dichiarato: "Due persone sono state arrestate nell'ambito di un'indagine in corso sulla tragica morte di un bambino di un. È in corso un'indagine da parte di un team dedicato di detective e altri specialisti al fine di stabilire le circostanze complete della morte in piena collaborazione con il medico legale". Secondo quanto accertato, la madre naturale di Leiland, Laura Corkill, 37 anni, ha visto regolarmente suo figlio mentre era in corso il processo di adozione. La sua nonna naturale, Yvonne Corkill, 57 anni, ha ...

