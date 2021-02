A Star is Born: i capelli di Lady Gaga a rischio (Di lunedì 15 febbraio 2021) Netflix a partire da domenica 14 febbraio ha rilasciato il film campione d’incassi e applaudito dalla critica A Star is Born. La pellicola ha visto Bradley Cooper al debutto come regista: l’attore ha anche interpretato il ruolo del protagonista, Jackson Maine. Accanto a lui c’è Lady Gaga che, nei panni di Ally, ha riscosso notevole successo nella sua prima importante esperienza da attrice. E pensare che proprio la cantante statunitense ha corso un serio rischio durante le riprese del lungometraggio. L’artista statunitense ha rischiato seriamente di perdere i capelli quando è stata sul set di A Star is Born. Il problema è sorto perché, nelle varie scene della pellicola, l’attrice ha dovuto cambiare di continuo pettinatura e tinta per ricoprire il ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 15 febbraio 2021) Netflix a partire da domenica 14 febbraio ha rilasciato il film campione d’incassi e applaudito dalla critica Ais. La pellicola ha visto Bradley Cooper al debutto come regista: l’attore ha anche interpretato il ruolo del protagonista, Jackson Maine. Accanto a lui c’èche, nei panni di Ally, ha riscosso notevole successo nella sua prima importante esperienza da attrice. E pensare che proprio la cantante statunitense ha corso un seriodurante le riprese del lungometraggio. L’artista statunitense ha rischiato seriamente di perdere iquando è stata sul set di Ais. Il problema è sorto perché, nelle varie scene della pellicola, l’attrice ha dovuto cambiare di continuo pettinatura e tinta per ricoprire il ...

NetflixIT : A star is born è ora disponibile e noi siamo pronti a cantare come se non ci fosse un’ugola quando al minuto 40:15… - WeCinema : L’acclamato #AStarIsBorn da domani in digitale! Leggi la recensione di #GianniCanova sulla recitazione di @ladygaga… - MoliPietro : A Star is Born: i capelli di Lady Gaga a rischio - chikkalee : amica: ho guardato 'a star is born', è bellissimo io: omg davvero? volevo stra tanto guardarlo anche io!! amica:… - la_eli28 : RT @tommasozorziii: ?VI RICORDO CHI VOTARE, A STAR IS BORN?#tzvip #gfvip -