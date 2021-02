Virus in Campania, in provincia di Napoli scuole chiuse fino al 28 febbraio: l’ordinanza del sindaco (Di domenica 14 febbraio 2021) La situazione in Campania desta ancora preoccupazioni sul fronte dei contagi. Anche il sindaco di Cicciano ha deciso di chiudere le scuole fino alla fine del mese per cercare di contenere il contagio ed evitare così ulteriori focolaio all’interno delle mura scolastiche. Nel pomeriggio di ieri il primo cittadino Giovanni Corrado ha firmato nel pomeriggio l’ordinanza L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 14 febbraio 2021) La situazione indesta ancora preoccupazioni sul fronte dei contagi. Anche ildi Cicciano ha deciso di chiudere lealla fine del mese per cercare di contenere il contagio ed evitare così ulteriori focolaio all’interno delle mura scolastiche. Nel pomeriggio di ieri il primo cittadino Giovanni Corrado ha firmato nel pomeriggioL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

