Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2021 ore 19 | 30

(Di domenica 14 febbraio 2021)DEL 14 FEBBRAIOORE 19:20 FEDERICO DI LERNIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON IL RACCORDO DOVE UN INCINDENTE IN CARREGGIATA INTERNA CREA CODE IN GALLERIA APPIA. IN CARREGGIATA OPPOSTA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E APPIA SULLA A24TERAMO PER LAVORI, RALLENTAMENTI TRA CARSOLI ORSICOLA E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONEPER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE È ATTIVO FINO AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA. SONO 14 LE LINEE “S”, NELLE FASCE ORARIE 7-10 E 16-19 CON UNA FREQUENZA DI 7 MINUTI DAL LUNEDI AL VENERDI. IL SABATO IN FASCIA 7-10 PREVISTO UN ...