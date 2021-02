Varianti Covid, Sileri: “Come combatterle? Chiusure e studio della situazione” (Di domenica 14 febbraio 2021) “Alcune Varianti sono insignificanti, altre purtroppo creano problemi. La variante sudafricana è quella che pone più problemi, perché sembrerebbe che sia resistente ai vaccini. Come combattere questo problema? Intanto con le Chiusure laddove ci sono queste Varianti, almeno all’inizio, per congelare la situazione e studiarla meglio. Se c’è una variante, anche se non influenza l’R0 di tutta la Regione ma ci sono dei focolai abnormi, lì bisogna immediatamente chiudere”. Sono queste le parole a Domenica In del senatore Pierpaolo Sileri, viceministro uscente alla Salute, che fa maggior chiarezza per quanto riguarda la propagazione della Varianti Covid. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 febbraio 2021) “Alcunesono insignificanti, altre purtroppo creano problemi. La variante sudafricana è quella che pone più problemi, perché sembrerebbe che sia resistente ai vaccini.combattere questo problema? Intanto con leladdove ci sono queste, almeno all’inizio, per congelare lae studiarla meglio. Se c’è una variante, anche se non influenza l’R0 di tutta la Regione ma ci sono dei focolai abnormi, lì bisogna immediatamente chiudere”. Sono queste le parole a Domenica In del senatore Pierpaolo, viceministro uscente alla Salute, che fa maggior chiarezza per quanto riguarda la propagazione. SportFace.

