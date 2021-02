Treni in tilt, valanghe e morti. L'Italia nella morsa del gelo (Di domenica 14 febbraio 2021) Tiziana Paolocci Tre vittime per slavine, altre due in un maxi incidente sulla A32 causato dal ghiaccio e che ha coinvolto 25 auto Italia stretta nella morsa del gelo. Il Burian, il vento caratteristico delle steppe degli Urali, ha portato una straordinaria ondata di freddo nella penisola, che ieri si è svegliata in parte sotto la neve. I fiocchi sono caduti dal Piemonte alle Marche fino alla Basilicata e alla Puglia, con un calo di temperature talmente netto che il termometro in Liguria è arrivato a segnare -11, mentre a Predoi, il paese più settentrionale d'Italia sito a 1.475 metri, ieri all'alba si è registrato il record stagionale di -24,4. E mentre la colonnina di mercurio va quasi ovunque sottozero, si fa la conta dei danni e dei morti. Due ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 14 febbraio 2021) Tiziana Paolocci Tre vittime per slavine, altre due in un maxi incidente sulla A32 causato dal ghiaccio e che ha coinvolto 25 autostrettadel. Il Burian, il vento caratteristico delle steppe degli Urali, ha portato una straordinaria ondata di freddopenisola, che ieri si è svegliata in parte sotto la neve. I fiocchi sono caduti dal Piemonte alle Marche fino alla Basilicata e alla Puglia, con un calo di temperature talmente netto che il termometro in Liguria è arrivato a segnare -11, mentre a Predoi, il paese più settentrionale d'sito a 1.475 metri, ieri all'alba si è registrato il record stagionale di -24,4. E mentre la colonnina di mercurio va quasi ovunque sottozero, si fa la conta dei danni e dei. Due ...

