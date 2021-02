Sci alpino, a Saalbach i recuperi della discesa di Wengen e delle gare di Kvitfjell (Di domenica 14 febbraio 2021) La Coppa del Mondo di sci alpino 2021 ha subito fino ad ora diversi rinvii, ma è notizia di questi minuti che è stata designata una nuova sede per ben tre eventi, che si disputeranno all’inizio di marzo, sostituendo il fine settimana previsto in quel di Kvitfjell. Le due gare previste in Norvegia (discesa libera e super G) saranno infatti recuperate nelle stesse date a Saalbach, in Austria, il 6 ed il 7 marzo, mentre il 5 la medesima località ospiterà il recupero della discesa libera di Wengen. Nel fine settimana successivo toccherà invece alle discipline tecniche, a Kranjska Gora, prima del gran finale di Lenzerheide il 21 marzo. Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) La Coppa del Mondo di sci2021 ha subito fino ad ora diversi rinvii, ma è notizia di questi minuti che è stata designata una nuova sede per ben tre eventi, che si disputeranno all’inizio di marzo, sostituendo il fine settimana previsto in quel di. Le duepreviste in Norvegia (libera e super G) saranno infatti recuperate nelle stesse date a, in Austria, il 6 ed il 7 marzo, mentre il 5 la medesima località ospiterà il recuperolibera di. Nel fine settimana successivo toccherà invece alle discipline tecniche, a Kranjska Gora, prima del gran finale di Lenzerheide il 21 marzo. Foto: LaPresse

ItalianAirForce : Le @FrecceTricolori dopo 40 anni tornano a volare su Cortina d'Ampezzo.????? La PAN, in occasione dei Campionati del… - GDF : Mondiali di Sci alpino #Cortina2021. La Banda musicale della #GuardiadiFinanza si è esibita suonando l'inno d'… - MinisteroDifesa : #14febbraio Il passaggio delle @FrecceTricolori su Cortina d'Ampezzo in occasione dei Campionati del Mondo di sci… - OA_Sport : Sci alpino, Roberta Midali è terza nel secondo gigante di Berchtesgaden di Coppa Europa, vinto da Loevblom - RSIsport : ?????? Feuz soddisfatto per il bronzo, Odermatt guarda con fiducia alla seconda settimana di gare #FISalpine… -