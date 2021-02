Post Roma-Udinese: la parola ai protagonisti (Di domenica 14 febbraio 2021) All’Olimpico la Roma ha superato per 3 a 0 l’Udinese, grazie alla doppietta di Veretout e alla rete nei minuti di recupero di Pedro, rientrato dall’infortunio. Post Roma-Udinese Fonseca, Gotti, Veretout e Pau Lopez hanno commentato la sfida. Cosa ha detto Fonseca? Post Roma-Udinese Fonseca si è detto soddisfatto della prestazione della squadra e della vittoria: “Siamo entrati molto forti in partita. Abbiamo fatto due gol, abbiamo creato tante occasioni e nella ripresa abbiamo gestito bene la gara. È stato importante non prendere gol, ma in generale penso che abbiamo fatto una bellissima partita”. Villar “Era importante fare una pressione forte su De Paul – è un bellissimo giocatore, che influenza molto il gioco ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 14 febbraio 2021) All’Olimpico laha superato per 3 a 0 l’, grazie alla doppietta di Veretout e alla rete nei minuti di recupero di Pedro, rientrato dall’infortunio.Fonseca, Gotti, Veretout e Pau Lopez hanno commentato la sfida. Cosa ha detto Fonseca?Fonseca si è detto soddisfatto della prestazione della squadra e della vittoria: “Siamo entrati molto forti in partita. Abbiamo fatto due gol, abbiamo creato tante occasioni e nella ripresa abbiamo gestito bene la gara. È stato importante non prendere gol, ma in generale penso che abbiamo fatto una bellissima partita”. Villar “Era importante fare una pressione forte su De Paul – è un bellissimo giocatore, che influenza molto il gioco ...

MoliPietro : Post Roma-Udinese: la parola ai protagonisti

Ultime Notizie dalla rete : Post Roma Pau Lopez: 'Faremo punti con le big, ma per finire in alto devi vincere le altre partite'

La Roma batte l'Udinese e tiene la porta inviolata. Merito anche di Pau Lopez , che nella ripresa ha salvato il risultato con un intervento decisivo su Deuloufeu. Ecco le sue parole nel post - partita.

Udinese, Gotti: "Ci è mancato l'equilibrio, potevamo riaprire la partita"

Luca Gotti ha rilasciato un intervista al termine della partita tra Roma e Udinse, conclusasi per 3-0 a favore dei giallorossi. Luca Gotti è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Roma–U ...

LIVE Coppa Italia Femminile - Roma-Florentia 6-1, spettacolare rete di Severini. FOTO!

La Roma di Elisabetta Bavagnoli è pronta a ospitare la Florentia San Gimignano al "Tre Fontane" nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia. Una partita che, almeno sulla carta, è una sorta di am ...

