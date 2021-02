Poker di Luna Rossa in Coppa America. Stracciati gli inglesi di Ineos (Di domenica 14 febbraio 2021) Nel pomeriggio neozelandese, prime ore del mattino in Italia, Luna Rossa ha vinto anche la terza e la quarta gara contro l’Ineos di Ben Ainslie: ne mancano ‘solo’ altre tre per aggiudicarsi la Prada Cup, premessa a sua volta della finale della 36/a America’s Cup di vela contro il New Zealand. Il Team Prada Pirelli, dopo aver vinto la terza gara per soli 13?, si è imposta decisamente nella quarta sfruttando un errore in partenza degli inglesi e affrontando impeccabilmente un cambio di vento che ha condizionato la seconda parte della regata. La Finale adesso si ferma per due giorni. Le gare 5 e 6 sono in programma per mercoledì 17 febbraio sempre a partire dalle 4 del mattino, pomeriggio a Auckland. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 14 febbraio 2021) Nel pomeriggio neozelandese, prime ore del mattino in Italia,ha vinto anche la terza e la quarta gara contro l’di Ben Ainslie: ne mancano ‘solo’ altre tre per aggiudicarsi la Prada Cup, premessa a sua volta della finale della 36/a’s Cup di vela contro il New Zealand. Il Team Prada Pirelli, dopo aver vinto la terza gara per soli 13?, si è imposta decisamente nella quarta sfruttando un errore in partenza deglie affrontando impeccabilmente un cambio di vento che ha condizionato la seconda parte della regata. La Finale adesso si ferma per due giorni. Le gare 5 e 6 sono in programma per mercoledì 17 febbraio sempre a partire dalle 4 del mattino, pomeriggio a Auckland.

