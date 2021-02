MINA SETTEMBRE 2 si farà. Mina chi sceglierà tra Claudio e Domenico?

(Di domenica 14 febbraio 2021)avrà una seconda stagione! Un grande regalo per i tantissimi fan che settimana dopo settimana hanno regalato ascolti da record all’impetuosa e vulcanica assistente sociale napoletana interpretata da Serena Rossi. Sebbene fosse da tempo nell’aria, a confermare la bella notizia è stato Fabrizio Cestaro, sceneggiatore della serie, attraverso un’intervista rilasciata a Fanpage nella quale ha dichiarato: Siamo al lavoro da diversi mesi. Sostanzialmente tutte le storie sono già definite, ma ovviamente non le posso raccontare. La fiction campione di ascolti nei primi cinque appuntamenti ha ottenuto una media di sei milioni di telespettatori e oltre il 24% di share, numeri da capogiro su cui Rai 1 deve puntare per garantirsi un nuovo personaggio super amato da proporre negli anni a venire. Per quanto riguarda l’inizio delle ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Mina Settembre, la seconda stagione si farà? 'Se ne sta parlando' - LinkaTv : E' iniziato Mina Settembre - Piccole grand su #rai1 Clicca qui per classifica tweet: - Madoko_ : Stasera ultima puntata di Mina Settembre :(((( - Miriside20 : Maledetti dovete fare giusto stasera Serendipity con l'ultima puntata di Mina Settembre. Mi sa che si va di viva Rai Play. #MinaSettembre - LetmeBSarah : Io dico 5 ma perché mi sto scocciando e passerei direttamente a Mina Settembre. Ovemai dovessi vincere siete miei ospiti. #isolitiignoti -

Ultime Notizie dalla rete : MINA SETTEMBRE

... Bambino, mentre come sigla di chiusura interpreta una cover di L'importante è finire di. ... Da2007 ha fatto nuovamente parte del cast fisso del programma di intrattenimento Domenica in. ...La seconda stagione è già in lavorazione e il cast al completo a breve tornerà sul set per girare i nuovi, imperdibili episodi della fiction Rai record di ...Mina Settembre avrà una seconda stagione! Un grande regalo per i tantissimi fan che settimana dopo settimana hanno regalato ascolti da record all’impetuosa e vulcanica assistente sociale napoletana in ...Ultimo appuntamento con “Mina Settembre”, domenica 14 febbraio alle 21.25 su Rai1, la serie ambientata a Napoli, che ha per protagonista Serena Rossi, un’assistente sociale alla continua ricerca di un ...