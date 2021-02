M5s | Casaleggio | chi è contrario a sostenere Draghi spero si astenga

(Di domenica 14 febbraio 2021) Davideinvita i frondisti del M5s ad astenersi al voto di fiducia al governo. 'Molti parlamentari mi segnalano che vorrebbero votare contro non essendo passibili di sanzioni ...

Davide Casaleggio invita i frondisti del M5s ad astenersi al voto di fiducia al governo Draghi. "Molti parlamentari mi segnalano che vorrebbero votare contro non essendo passibili di sanzioni disciplinari". Chi nel M5s si sente a disagio nel sostenere il governo Draghi dovrebbe astenersi. A dirlo è il presidente dell'associazione Rousseau, Davide Casaleggio. Cresce sempre di più lo scontro nel M5s. E Davide Casaleggio prova a mediare con un appello all'astensione tramite un post su Facebook invitando il Movimento a non spaccarsi sulla fiducia al governo Draghi.