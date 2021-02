Luca Dondoni | chi è il giornalista e critico musicale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 14 febbraio 2021)è una voce storica della radio italiana, firma della carta stampata, volto televisivo (è stato giudice ad “Amici”). Ha lavorato tra le altre a Radio Milano International, One O One e R101. Corrispondente dall’Italia per Voice of America, è stato direttore responsabile della testata giornalistica Radio Rock FM. Ha realizzato oltre 3.000 interviste a celebrities di tutto il mondo e collaborato con Vogue, Amica e GQ.nel 1987 iniziò a collaborare con “La Stampa” come corrispondente, inviato e. Oggigiorno è un affermatoe noto volto televisivo, nonché voce storica della radiofonia italiana e rigorosa firma della carta stampata. Ha realizzato oltre 3000 ...