LIVE Muguruza-Osaka 6-4 4-6 | Australian Open 2021 in DIRETTA | si va al terzo

Leggi su oasport

(Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Ace sentenziatorio da parte di. 15-15 Lungo di poco il dritto di. 0-15 Non riesce a difendersidopo un rovescio lungolinea potente di. 2.20 Ha alzato sensibilmente il numero dei vincenti la giapponese: ben 12 in questo parziale. 6-4! La giapponese ha alzato illlo nel finale di set e riesce a trascinare la partita al. 40-A Non riesce a tirar su un colpo basso giocato daset point. 40-40 Servizio e rovescio per: vola via la difesa disperata della giapponese. 30-40 Affossa la risposta in rete. 15-40 Sbaglia ...