Juric | “Kalinic si è fatto male | giocherà Lasagna Se non stiamo attenti rischiamo con tutti”

(Di domenica 14 febbraio 2021) Ivan, tecnico dell’Hellas Verona, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Parma: Il Parma ha una classifica deficitaria, quali sono le difficoltà di questo match?“Le difficoltà sono le solite: se non stai attento rischi con. Il Parma ha investito molti soldi su grandi talenti europei, ma gli sta girando tutto. Mi aspetto una partita difficilissima, perché le differenze tra le ultime dodici sono sottilissime, dipende dai dettagli e dalla forma”. Veloso può esserci? Chi gioca tra?“Veloso ha appena iniziato ad allenarsi, va in panchina e può entrare in caso di emergenza.oggi si èe mi dispiace tanto perché aveva ...

Eduaful55 : RT @DiMarzio: '#Kalinic si è fatto male, domani gioca #Lasagna'. #Juric presenta la sfida con il Parma - DiMarzio : '#Kalinic si è fatto male, domani gioca #Lasagna'. #Juric presenta la sfida con il Parma - mirko_masella : RT @sportli26181512: Verona, Juric: 'Kalinic infortunato, giocherà Lasagna. Sturaro invece...': Verona, Juric: 'Kalinic infortunato, gioche… - fantapazzcom : Juric presenta bla sfida al Parma di lunedì - sportface2016 : #VeronaParma Ivan #Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro gli emiliani -

Ultime Notizie dalla rete : Juric Kalinic

Commenta per primo Ivan, allenatore del Verona , presenta in conferenza stampa la sfida con il Parma: 'Le difficoltà ... Gioca Lasagna,oggi si è fatto male e mi dispiace perché aveva ...... Gosens: "Rimonta subita brutto segnale, non siamo favoriti per la Coppa Italia ma sarebbe bello vincere qualcosa" Udinese - Verona,: "Brutto primo tempo.- Lasagna?" Capello elogia ...Infortunio Kalinic: l'attaccante croato si è fermato per un problema muscolare che non gli permetterà di essere a disposizione per la trasferta di Parma.Juric sull'infortunio di Kalinic "Giocherà Lasagna, Kalinic oggi si è fatto male e mi dispiace tanto perché aveva iniziato a far intravedere qualcosa dei tempi di Firenze". Jur ...