It Takes Two su Xbox Game Pass? Joseph Fares non è convinto: "Come vengono pagati gli sviluppatori?" (Di domenica 14 febbraio 2021) In un'intervista su Polygon, il Game designer Josef Fares di Hazelight, responsabile di A Way Out e attualmente al lavoro su It Takes Two, ha espresso le sue perplessità sul servizio di gaming in abbonamento Xbox Game Pass. Il Game Pass è amato da molti fan Xbox e PC, in quanto gli permette di accedere ad una libreria di titoli immensa, pagando un piccolo costo mensile. Anche gli sviluppatori sono entusiasti del servizio, in quanto ha spesso contribuito ad alzare le vendite dei propri software. Un entusiasmo non condiviso da Fares, il quale si è posto la domanda che tutti hanno pensato almeno una volta: Come vengono pagati gli ... Leggi su eurogamer (Di domenica 14 febbraio 2021) In un'intervista su Polygon, ildesigner Josefdi Hazelight, responsabile di A Way Out e attualmente al lavoro su ItTwo, ha espresso le sue perplessità sul servizio di gaming in abbonamento. Ilè amato da molti fane PC, in quanto gli permette di accedere ad una libreria di titoli immensa, pagando un piccolo costo mensile. Anche glisono entusiasti del servizio, in quanto ha spesso contribuito ad alzare le vendite dei propri software. Un entusiasmo non condiviso da, il quale si è posto la domanda che tutti hanno pensato almeno una volta:gli ...

