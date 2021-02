Inter-Lazio, le probabili formazioni del match (Di domenica 14 febbraio 2021) A San Siro la squadra di Conte con una vittoria si potrebbe portare al primo posto in classifica. Chance per Eriksen dal 1?, dubbi per Inzaghi in difesa Inter-Lazio, questa sera al 20:45, è il match che chiude la 22esima giornata di serie A e visto il ko di ieri del Milan è partita decisiva in chiave scudetto. I nerazzurri con una vittoria potrebbero scavalcare i rossoneri e andare a +1. Tuttavia la Lazio è reduce da 8 risultatti utili consecutivi e Inzaghi promette una partita d’attacco della sua squadra. QUI Inter – Conte scioglie i dubbi sulla fascia sinistra e sceglie Perisic al posto di Young. A centrocampo invece l’indisponibilità di Arturo Vidal regala ad Erkisen un’altra chance da titolare, il danese infatti è favorito su Gagliardini per sostituire il cileno. Per il resto confermati i ... Leggi su zon (Di domenica 14 febbraio 2021) A San Siro la squadra di Conte con una vittoria si potrebbe portare al primo posto in classifica. Chance per Eriksen dal 1?, dubbi per Inzaghi in difesa, questa sera al 20:45, è ilche chiude la 22esima giornata di serie A e visto il ko di ieri del Milan è partita decisiva in chiave scudetto. I nerazzurri con una vittoria potrebbero scavalcare i rossoneri e andare a +1. Tuttavia laè reduce da 8 risultatti utili consecutivi e Inzaghi promette una partita d’attacco della sua squadra. QUI– Conte scioglie i dubbi sulla fascia sinistra e sceglie Perisic al posto di Young. A centrocampo invece l’indisponibilità di Arturo Vidal regala ad Erkisen un’altra chance da titolare, il danese infatti è favorito su Gagliardini per sostituire il cileno. Per il resto confermati i ...

