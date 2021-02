Il Milan ora tifa per... l'altra Aquila

Agenzia_Ansa : #SerieA: super Spezia, 2-0 al Milan. Ora è a rischio la vetta della classifica #SpeziaMilan - Gazzetta_it : Il #Milan sprofonda: ora il primato è a rischio - MilanNewsit : Milan travolto dallo Spezia, Tuttosport: 'Ora preoccupa la Stella Rossa' - Coppo01201967 : @MilanNewsit Bennacer il peggiore ed è ora che apriate gli occhi per il bene del Milan se vorrete le gioie sperate! - jovinco82 : RT @massimozampini: Curiosità post amarezza di ieri. Dopo Spezia Milan: (Solo un'ora per votare) -

Ultime Notizie dalla rete : Milan ora

ZERO TIRI - Ilè stato troppo brutto per essere vero e le statistiche lo confermano: il dato emblematico è quello degli zero tiri nello specchio difeso da Provedel. Incredibile, ma vero. Lo ...Read More Sport Vela: ancora due vittorie per Luna Rossa su Ineos,conduce 4 - 0 14 Febbraio ... Read More Sport Serie A: Spezia -2 - 0, rossoneri potrebbero perdere la 'testa' 13 Febbraio ...Milan, periodo strano: è il momento di capire quale sia il ... PERIODO STRANO-Durante la prima parte di stagione c’era da conquistare fiducia e tranquillità europea, ora che tutto ciò sembra essere ...E’ il momento di approfittarne. La sconfitta del Milan con lo Spezia, e quella della Juventus a Napoli aprono una finestra interessante per l’ Inter che oggi è chiamata a una gara impegnativa contro l ...