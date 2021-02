Governo Draghi | era già tutto previsto? Quella telefonata di Salvini e gli incontri di Di Maio

(Di domenica 14 febbraio 2021) Marionon è arrivato casualmente, ma sapeva già che la crisi dil’avrebbe portato a diventare Presidente del Consiglio. Secondo quanto riportato dall’Espresso, infatti, il nuovo premier incaricato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aveva già ricevuto unadal segretario della Lega, Matteo, verso la fine dello scorso mese di gennaio. Questo spiegherebbe l’inversione di rotta del “Capitano”, che negli ultimi giorni ha dimostrato di accettare una serie di compromessi anche su temi molto cari al Carroccio (come ad esempio l’immigrazione, ndr) pur di far parte del nascente. Ma i contatti del nuovo premier sono stati diversi. Sempre stando all’articolo dell’Espresso,avrebbe incontrato ...

Continua il malcontento tra gli esponenti M5s, dopo la nascita del, il cui premier è già al lavoro. La senatrice Barbara Lezzi dalle pagine del Fatto Quotidiano chiede di ripetere la consultazione su Rousseau in merito all'appoggio ae tuona: '...Coraggio. Fermiamo lo sconforto e lo smarrimento. Rialziamoci. Mi rivolgo con il massimo rispetto a chi in LeU e nel M5S esprime legittimi dubbi e fondate contrarietà sul: combattiamo da dentro la maggioranza e da dentro il. Non dividiamoci. Non abbandoniamo il campo di gioco. È più facile, lo so. Ma, così, assecondiamo il disegno di chi ha ...14 FEB - “La conferma del ministro Roberto Speranza alla guida del dicastero della Salute nel nuovo Governo guidato dal neo Presidente del Consiglio prof. Mario Draghi, per il quale si attende il voto ...Agostino Miozzo, 68 anni, coordinatore del comitato tecnico scientifico. Medico, da Sesto San Giovanni all’Africa al mondo. Uomo delle emergenze. L’identikit del generale invocato da Riccardi, consule ...