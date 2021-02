Flannery O’Connor: c'era una volta l'America (Di domenica 14 febbraio 2021) Questa scrittrice stupefacente, dalla vita tragica ma luminosa, è stata capace di raccontare l'umanità intera. Come rivela oggi la sua prima biografia italiana. Il momento più bello nella vita di Flannery O'Connor fu quando vennero a riprendere i suoi polli. Lei aveva cinque anni e viveva a Savannah, cittadina della Georgia dov'era nata nel 1925. Come tanti altri nel Sud degli Stati Uniti abitava in una fattoria, e la frequentazione dei volatili era quotidiana. Mary Flannery, questo il suo nome risuonante di schiatta irlandese, era una bambina timida, riservata. Agli amichetti, in fondo, preferiva le galline. «Pathé News aveva inviato un cineoperatore da New York a Savannah per riprendere uno dei miei polli» scriverà anni dopo. «Il pollo, un bantam marroncino della Cocincina, aveva la particolarità di camminare sia in avanti sia all'indietro. ... Da ... Leggi su panorama (Di domenica 14 febbraio 2021) Questa scrittrice stupefacente, dalla vita tragica ma luminosa, è stata capace di raccontare l'umanità intera. Come rivela oggi la sua prima biografia italiana. Il momento più bello nella vita diO'Connor fu quando vennero a riprendere i suoi polli. Lei aveva cinque anni e viveva a Savannah, cittadina della Georgia dov'era nata nel 1925. Come tanti altri nel Sud degli Stati Uniti abitava in una fattoria, e la frequentazione dei volatili era quotidiana. Mary, questo il suo nome risuonante di schiatta irlandese, era una bambina timida, riservata. Agli amichetti, in fondo, preferiva le galline. «Pathé News aveva inviato un cineoperatore da New York a Savannah per riprendere uno dei miei polli» scriverà anni dopo. «Il pollo, un bantam marroncino della Cocincina, aveva la particolarità di camminare sia in avanti sia all'indietro. ... Da ...

