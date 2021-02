Federica Pellegrini, lacrime in diretta TV: “Un grande dolore” (Di domenica 14 febbraio 2021) Federica Pellegrini mentre era ospite a C’è Posta per Te si è lasciata commuovere dalla storia di Marica e dei genitori di Sergio. C’è Posta per Te è il programma più seguito dagli italiani il sabato sera. Storie, alcune simpatiche mentre altre strappalacrime, che intrattengono il pubblico e commuovono anche gli ospiti d’onore. Infatti, nel L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 14 febbraio 2021)mentre era ospite a C’è Posta per Te si è lasciata commuovere dalla storia di Marica e dei genitori di Sergio. C’è Posta per Te è il programma più seguito dagli italiani il sabato sera. Storie, alcune simpatiche mentre altre strappa, che intrattengono il pubblico e commuovono anche gli ospiti d’onore. Infatti, nel L'articolo proviene da Inews.it.

palermo24h : Sellia Marina, a “C’è posta per te” Federica Pellegrini incontra i genitori di Sergio Mirante - wonderssimoon : RT @chiamotuttiraga: il padre quanto è orgoglioso di aver visto Federica Pellegrini MI FA VENIR VOGLIA DI PIANGERE FIUMI #CePostaPerTe - infoitcultura : C'è Posta per Te, Sergio muore a trent'anni: Federica Pellegrini in studio per la famiglia del suo giovane fan - Notiziedi_it : Federica Pellegrini a C’è Posta per te 2021: la commovente sorpresa | Video Witty Tv - Notiziedi_it : Federica Pellegrini a C’è Posta per te 2021: la commovente sorpresa | Video Witty Tv -