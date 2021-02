Covid Lazio, zona rossa in provincia di Latina (Di domenica 14 febbraio 2021) Il comune di Roccagorga in provincia di Latina finisce in zona rossa da domani. Lo stabilisce un’ordinanza del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Le nuove misure restrittive, si legge nel testo, decorrono dalle ore 6 del 15 febbraio e per i 14 giorni successivi. “In esito al monitoraggio e controllo dei dati in rapporto ai casi Covid-19 registrati, è emersa una situazione di particolare criticità presso il Comune di Roccagorga (Lt) che ha evidenziato anche la necessità di eseguire la caratterizzazione molecolare per l’accertamento dell’eventuale coinvolgimento della variante Vov 202012/01 (comunemente indicata come “variante inglese”) in un cluster di infezioni, come evidenziato dalla ReLazione preliminare situazione epidemiologica fornita dal Seresmi ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 14 febbraio 2021) Il comune di Roccagorga indifinisce inda domani. Lo stabilisce un’ordinanza del presidente della Regione, Nicola Zingaretti. Le nuove misure restrittive, si legge nel testo, decorrono dalle ore 6 del 15 febbraio e per i 14 giorni successivi. “In esito al monitoraggio e controllo dei dati in rapporto ai casi-19 registrati, è emersa una situazione di particolare criticità presso il Comune di Roccagorga (Lt) che ha evidenziato anche la necessità di eseguire la caratterizzazione molecolare per l’accertamento dell’eventuale coinvolgimento della variante Vov 202012/01 (comunemente indicata come “variante inglese”) in un cluster di infezioni, come evidenziato dalla Rene preliminare situazione epidemiologica fornita dal Seresmi ...

