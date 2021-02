Blindati nelle strade | la Birmania teme bagno di sangue

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 14 febbraio 2021) Crescono i timori di una sanguinosa repressione indopo che per il nono giorno consecutivo migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro il colpo di Stato di due settimane fa. Per la prima volta mezzisono stati visti sfilaredi Yangon, la città principale del Paese, mentre nel nord le forze di sicurezza hanno sparato sui dimostranti, non è chiaro se con normali pallottole o con proiettili di gomma. Intanto gli Usa e i Paesi europei hanno fatto appello alle autorità militari perché si astengano dalla violenza. La prima a dare l’allarme è stata l’ambasciata americana, che con un tweet ha invitato tutti i connazionali presenti nel Paese asiatico a “rimanere al sicuro”proprie case durante le ore del coprifuoco, segnalando “movimenti militari” a ...