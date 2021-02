Alba Parietti | tutti gli ex fidanzati e mariti

(Di domenica 14 febbraio 2021)ed i suoi ex, ripercorriamo i grandi amori della showgirl che vedremo stasera insieme a Rita Rusic contro le cinque sfere a Live Non E’ La D’Urso a partire dalle 21:30. La vita sentimentale diè sempre stata molto movimentata, sin dai primi anni della sua carriera televisiva quando faceva coppia fissa con Franco Oppini, diventato suo marito nel 1981. Dalla loro unione, l’anno successivo esce Francesco unico figlio della soubrette Il matrimonio traed l’attore veneto del gruppo “I Gatti Di Vicolo Dei Miracoli” volge al termine nel 1990 ma i due rimangono in buoni rapporti e portano avanti una collaborazione professionale. Lo stesso anno laall’epoca conduttrice della trasmissione sportiva “Galagoal”, incontra allo stadio di Bologna Stefano Bonaga. ...

martaxxofficial : Comunque raga volevo informarvi che a cena io e la mia famiglia di siamo messi a parlare di Alba Parietti - zxolms : RT @balenaspiaggiat: Facciamo un elenco: Fedez Le donatella la Pausini Maurizio Costanzo Maria de Filippi Alba Parietti Parpiglia Alessia… - Angela26865644 : RT @balenaspiaggiat: Facciamo un elenco: Fedez Le donatella la Pausini Maurizio Costanzo Maria de Filippi Alba Parietti Parpiglia Alessia… - writtenhaz : RT @balenaspiaggiat: Facciamo un elenco: Fedez Le donatella la Pausini Maurizio Costanzo Maria de Filippi Alba Parietti Parpiglia Alessia… - bubinoblog : NON È LA D'URSO: ALBA PARIETTI E RITA RUSIC CONTRO LE SFERE, IL CONFRONTO TRA BACCINI E GUENDA GORIA -

Ultime Notizie dalla rete : Alba Parietti

TI POT REBB E ANCHE INTERESSARE ">entra al Grande Fratello: l'annuncio spiazza tutti Diletta Leotta e lo scatto su Instagram insieme al suo Can Yaman Visualizza questo post su ...TI POT REBB E ANCHE INTERESSARE ">entra al Grande Fratello: l'annuncio spiazza tutti Tommaso Zorzi scrive una lettera d'amore per San Valentino ad Aurora Ramazzotti Tommaso che scrive ...A quanto pare il fidanzato di Alba Parietti non sembra per nulla piacere al figlio Francesco Oppini. Come sarà finita tra i due uomini?Sempre più popolare tra i fan del Grande Fratello Vip così come il mondo del social, Tommaso Zorzi ha un futuro assicurato anche una volta che uscirà dalla casa di Cinecittà.