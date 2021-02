VIDEO Luna Rossa-Ineos, Finale Prada Cup: rivivi la regata n.2 (Di sabato 13 febbraio 2021) Luna Rossa bissa il successo di gara-1 e si impone anche nella seconda regata di giornata, portandosi sul 2-0 contro Ineos Team UK nella serie valevole come Finale delle Prada Cup 2021. Il Team Prada Pirelli ha tagliato il traguardo con 26? di vantaggio su Britannia, dimostrandosi molto veloce e performante anche in condizioni di vento più sostenuto rispetto al primo match race odierno. Gli uomini di Max Sirena si sono presi un piccolo vantaggio nel primo lato di bolina per poi gestire la situazione nel migliore dei modi grazie a un’ottima interpretazione del campo e ad una stabilità davvero notevole nelle manovre. Il day-1 delle Finali si chiude dunque sul 2-0 per Luna Rossa, che può dunque guardare con grande ottimismo alle prossime ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021)bissa il successo di gara-1 e si impone anche nella secondadi giornata, portandosi sul 2-0 controTeam UK nella serie valevole comedelleCup 2021. Il TeamPirelli ha tagliato il traguardo con 26? di vantaggio su Britannia, dimostrandosi molto veloce e performante anche in condizioni di vento più sostenuto rispetto al primo match race odierno. Gli uomini di Max Sirena si sono presi un piccolo vantaggio nel primo lato di bolina per poi gestire la situazione nel migliore dei modi grazie a un’ottima interpretazione del campo e ad una stabilità davvero notevole nelle manovre. Il day-1 delle Finali si chiude dunque sul 2-0 per, che può dunque guardare con grande ottimismo alle prossime ...

