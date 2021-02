Umbria zona rossa, epidemiologo: “Perugia come Codogno” (Di sabato 13 febbraio 2021) “Vedo una situazione pericolosa, perché ogni giorno aumenta il carico sui servizi sanitari e ritrovarci oggi come Codogno un anno fa non è bello”. Lo afferma l’epidemiologo Fabrizio Stracci, professore associato di Igiene generale e applicata dell’Università degli studi di Perugia, che in una intervista a ‘Il Messaggero’ torna a evocare il blocco totale per l’Umbria e almeno le province limitrofe. “Mi chiamano ‘mister lockdown’, ma non è che abbia questa passione. Penso però sia più produttivo introdurre un periodo di blocco centrato per poi ritrovarsi più liberi dal virus e dalle sue conseguenze, che vivere limitazioni frammentate: l’obiettivo dev’essere eliminare il virus dai territori”, avverte. Quando si è iniziato a capire l’effetto varianti? “Quando sono comparsi vari cluster nelle Rsa e negli ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 febbraio 2021) “Vedo una situazione pericolosa, perché ogni giorno aumenta il carico sui servizi sanitari e ritrovarci oggiun anno fa non è bello”. Lo afferma l’Fabrizio Stracci, professore associato di Igiene generale e applicata dell’Università degli studi di, che in una intervista a ‘Il Messaggero’ torna a evocare il blocco totale per l’e almeno le province limitrofe. “Mi chiamano ‘mister lockdown’, ma non è che abbia questa passione. Penso però sia più produttivo introdurre un periodo di blocco centrato per poi ritrovarsi più liberi dal virus e dalle sue conseguenze, che vivere limitazioni frammentate: l’obiettivo dev’essere eliminare il virus dai territori”, avverte. Quando si è iniziato a capire l’effetto varianti? “Quando sono comparsi vari cluster nelle Rsa e negli ...

