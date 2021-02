Torino-Genoa, le formazioni ufficiali (Di sabato 13 febbraio 2021) Sfida delicatissima allo Stadio Olimpico Grande Torino: i granata di Nicola sfidano un Genoa in salute. Tre punti preziosissimi in palio, queste le formazioni ufficiali: Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Lukic, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Zaza, Belotti. Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Rovella, Zajc, Czyborra; Pandev, Destro. Foto: Sito Ufficiale Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 13 febbraio 2021) Sfida delicatissima allo Stadio Olimpico Grande: i granata di Nicola sfidano unin salute. Tre punti preziosissimi in palio, queste le(3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Lukic, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Zaza, Belotti.(3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Rovella, Zajc, Czyborra; Pandev, Destro. Foto: Sito UfficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

