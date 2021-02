Rischio varianti, i virologi chiedono restrizioni: Zaia riapre gli impianti da sci (Di sabato 13 febbraio 2021) C'è il Rischio varianti, tutto o quasi il mondo della scienza raccomanda più pridenza ma la corsa a riaprire gli impianti di sci non si ferma. Certamente con tante restrizioni ma siamo sicuri che ... Leggi su globalist (Di sabato 13 febbraio 2021) C'è il, tutto o quasi il mondo della scienza raccomanda più pridenza ma la corsa a riaprire glidi sci non si ferma. Certamente con tantema siamo sicuri che ...

robersperanza : Serve massima prudenza su tutto il territorio nazionale. Non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settiman… - petergomezblog : Focolai per le varianti e la folla vista sabato, Speranza avverte: “Massima prudenza. Rischio è alto”. Iss: “Le tre… - Tg3web : In crescita i dati dei contagi. Preoccupano, però, i dati delle varianti del virus. Secondo gli scienziati sarebber… - FrancescoPonzin : RT @giorgiogilestro: Nuovi dati sull' aumento di letalita' nella variante B.1.1.7 - TutankhatonEdit : RT @giorgiogilestro: Nuovi dati sull' aumento di letalita' nella variante B.1.1.7 -