Rapina armata in una farmacia | ladro bloccato dai presenti | arrestati due ventenni

(Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMinacciando i dipendenti si erano fatti consegnare la somma di 1.500 euro. Ma al momento di andare via uno dei due giovani malviventi è statodai, consentendo l’arrivo dei carabinieri, che hanno poi rintracciato il complice. È quanto avvenuto ieri sera a Torre Annunziata (Napoli), in unadi via Vittorio Veneto. Ad intervenire sono stati i carabinieri della sezione Radiomobile olpontina, che hanno arrestato due, uno dei quali già noto alle forze dell’ordine. Allertati dal 112, i militari sono immediatamente intervenuti sul posto dove uno dei giovani era già statodai dipendenti dell’esercizio. Attraverso l’esame delle immagini di videosorveglianza e gli accertamenti svolti attraverso le banche dati, i carabinieri sono riusciti ad ...

Armati di coltello entrano in farmacia di via Vittorio Veneto e la rapinano. I carabinieri della Sezione Radiomobile di Torre Annunziata hanno arrestato due ventenni: uno incensurato e l'altro già ...
I carabinieri della Sezione Radiomobile di Torre Annunziata hanno arrestato per una rapina commessa ieri sera presso una farmacia di Via Vittorio Veneto ...