Neymar, il Barça e lo strano destino: dalle bufale di mercato allo stop forzato (Di sabato 13 febbraio 2021) Quando c'è di mezzo il Barcellona, accade sempre qualcosa. E' lo strano destino di Neymar, punto di forza del Paris Saint-Germain in attesa di capire le evoluzioni relative al futuro. Eppure nel 2019 lo avevano mandato al Barcellona, addirittura parlando di operazione completata con il Psg, quello sì un approfondimento privo di… fondamento, la verità al contrario. Infatti, si ribellarono tutti, comprese le fonti ufficiali dei due club, a conferma che la trattativa non era stata completata. Evidentemente quando c'è di mezzo il Barcellona accade sempre qualcosa di particolare, non ultimo l'infortunio che costringerà Neymar a saltare l'impegno Champions con la sua vecchia squadra, il club del passato che non è mai diventato presente. Almeno fin qui e quasi due anni dopo presunte certezze che tali non erano. Foto: Twitter ...

Altri ragionano sul fatto che il Barcellona nel 2017 era ottimista anche sulla permanenza di Neymar , poi si sa come è andata a finire. Anche se, va detto, in quell'occasione il Psg non aveva avuto ...

