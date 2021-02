Nessuna donna fra i ministri del Pd, Lorenzin: «Tante figure femminili all’altezza che non hanno alcun potere nel partito» – L’intervista (Di sabato 13 febbraio 2021) Beatrice Lorenzin, deputata del Pd, ex ministro della Salute, con un carriera politica alle spalle non indifferente, non vuole fare polemica. Ma il tema della questione femminile al suo partito lo pone. La squadra di governo dove, nei ruoli apicali, il partito Democratico non ha espresso neanche un donna a differenza delle altre grandi forze politiche Lega inclusa, ha scatenato l’ira delle dirigenti e militanti dem sul web. Lorenzin è chiara e pensa al futuro: «figure di spicco ce ne sono nel Pd. L’obiettivo per il futuro è che le donne facciano parte della rappresentanza del partito». Sul nuovo esecutivo capeggiato da Mario Draghi, Lorenzin si dice molto favorevole: «Abbiamo un governo di primissimo piano in grado di mettere con i piedi per terra le ... Leggi su open.online (Di sabato 13 febbraio 2021) Beatrice, deputata del Pd, ex ministro della Salute, con un carriera politica alle spalle non indifferente, non vuole fare polemica. Ma il tema della questione femminile al suolo pone. La squadra di governo dove, nei ruoli apicali, ilDemocratico non ha espresso neanche una differenza delle altre grandi forze politiche Lega inclusa, ha scatenato l’ira delle dirigenti e militanti dem sul web.è chiara e pensa al futuro: «di spicco ce ne sono nel Pd. L’obiettivo per il futuro è che le donne facciano parte della rappresentanza del». Sul nuovo esecutivo capeggiato da Mario Draghi,si dice molto favorevole: «Abbiamo un governo di primissimo piano in grado di mettere con i piedi per terra le ...

Corriere : Nel governo nessuna donna del Pd, e scoppia la polemica nel partito: «È una ferita» - UtoTesoro : RT @AlbertoLela: Il @pdnetwork accusò @matteorenzi di non aver fatto parlare in quella famosa conferenza stampa @elenabonetti e @TeresaBell… - enigiro : RT @janavel7: Il Pd come sempre si distingue: fuori i ministri più bravi, Gualtieri e Amendola, dentro i capicorrente. Nessuna donna. Nessu… - GueliGian2 : Dimenticavo.....sta Donna già e bella di suo....poi con qst magliettina.....ciaone.....non c e né per nessuna.......?????? - cleghio : RT @AlbertoLela: Il @pdnetwork accusò @matteorenzi di non aver fatto parlare in quella famosa conferenza stampa @elenabonetti e @TeresaBell… -