Napoli Juventus probabili formazioni | tornano Chiesa e McKennie

(Di sabato 13 febbraio 2021)– Torna il campionato. Archiviate le fatiche della Coppa Italia, latorna a concentrarsi sulla Serie A. Dopo la Roma, un altro big match. Infatti oggi alle 18.00 si sfidano. I bianconeri dovranno fare a meno di diversi calciatori, su tutti Arthur, al momento insostituibile per caratteristiche. Pirlo deve vincere per continuare la rincorsa alle milanesi, senza dimenticare però che mercoledì c’è il Porto., chi gioca Szczesny torna tra i pali, Cuadrado e Danilo favoriti sulle corsie, mentre al centro della difesa non è al meglio Bonucci, che tuttavia è stato convocato: con Chiellini agirà De Ligt. Morata ...

Dalla Serie A conalla Premier League con City - Tottenham, tanti live da gustare. In Liga MX colpo esterno per l'Atletico San Luis Sabato 13 febbraio con tanti incontri in primo piano. Partiamo dall' ...Dopo la vicenda della partita di andata e i successivi ricorsi tra le due società, ora Agnelli e De Laurentiis sono alleati sul fronte diritti TV. I dettaglitornano a sfidarsi anche in campionato, per la prima volta in stagione dopo la Supercoppa e la mancata disputa della gara di andata. Partita che ha lasciato strascichi e polemiche ...Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Up&Down’, è intervenuto il doppio ex di Napoli e Juventus Raffaele Ametrano ..."Napoli-Juventus" si legge sulla locandina del match pubblicata su Instagram dal centrocampista azzurro Fabian Ruiz.