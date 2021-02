Milan, raggiungere il Picco prima del derby (Di sabato 13 febbraio 2021) Stasera a Spezia Pioli cerca tre punti per allungare in testa e mettere pressione all'Inter in attesa della stracittadina del 21 febbraio Leggi su quotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Stasera a Spezia Pioli cerca tre punti per allungare in testa e mettere pressione all'Inter in attesa della stracittadina del 21 febbraio

grangeometra : @masolinismo Non tutti quelli che parlano di calcio capiscono di calcio. Un gruppo che condivide un sogno può raggi… - LuigiBevilacq17 : RT @86_longo: ? L'offerta del #Milan per il rinnovo di #Donnarumma è di un quinquennale a 7,5 milioni netti a stagione. #Raiola non ha anco… - RibaltaRossoner : RT @86_longo: ? L'offerta del #Milan per il rinnovo di #Donnarumma è di un quinquennale a 7,5 milioni netti a stagione. #Raiola non ha anco… - abikarami22 : RT @86_longo: ? L'offerta del #Milan per il rinnovo di #Donnarumma è di un quinquennale a 7,5 milioni netti a stagione. #Raiola non ha anco… - evivanco7 : RT @86_longo: ? L'offerta del #Milan per il rinnovo di #Donnarumma è di un quinquennale a 7,5 milioni netti a stagione. #Raiola non ha anco… -