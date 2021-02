Little Nightmares 2 Guida: Come risolvere l’enigma della casa (Di sabato 13 febbraio 2021) Se state giocando a Little Nightmares 2 da un pò, vi sarete sicuramente imbattuti nell’enigma della casa. Se non riuscite ad uscirne fuori, allora siete nel posto giusto. Come completare l’enigma della casa in Little Nightmares 2 l’enigma è piuttosto semplice da risolvere, tuttavia potreste perdervi all’interno della casa simile a quella degli specchi. Vi imbatterete in numerose porte luminose, le quali vi condurranno sempre allo stesso punto se attraversate. Per risolvere l’enigma non dovrete far altro che prestare attenzione al vostro udito, in particolare alla melodia emessa dal carrillon. ... Leggi su gamerbrain (Di sabato 13 febbraio 2021) Se state giocando a2 da un pò, vi sarete sicuramente imbattuti nel. Se non riuscite ad uscirne fuori, allora siete nel posto giusto.completareinè piuttosto semplice da, tuttavia potreste perdervi all’internosimile a quella degli specchi. Vi imbatterete in numerose porte luminose, le quali vi condurranno sempre allo stesso punto se attraversate. Pernon dovrete far altro che prestare attenzione al vostro udito, in particolare alla melodia emessa dal carrillon. ...

