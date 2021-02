Lite Agnelli-Conte | passo indietro dell’allenatore | “chiedo scusa | ho reagito male”

(Di sabato 13 febbraio 2021) Nuove reazioni dopo latra Andreae Antonio, l’allenatore ha chiesto. L’episodio si è verificato in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Inter, la partita si è conclusa sul risultato di 0-0 e ha visto la qualificazione in finale dei bianconeri. Ma a tenere banco è stato il botta e risposta tra il presidente della Juve e l’allenatore nerazzurro. Prima si è verificato il gesto del dito medio di, poisi è sfogato al fischio finale e ha utilizzato parole durissime. Il giudice sportivo non ha preso provvedimenti, ma la Procura ha aperto un’inchiesta. I dubbi di Pistocchi: “perché la Juve mette una telecamera fissa su?” Le scuse diL’Inter si prepara per la partita contro la ...

ZZiliani : Una sola cosa supera in tristezza la lite da cortile tra #Agnelli e #Conte: il #Tapiro. - GoalItalia : Conte torna sulla lite con Agnelli: 'Siamo dei modelli educativi e dobbiamo ricordarcelo, ho sbagliato e mi scuso'… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Nessun accenno alla lite Conte-Agnelli nel comunicato del Giudice Sportivo - WRobbyb : @Alex_Cavasinni Posso farti una domanda? Ma xkè tutto questo interesse? Pensate di poter ottenere la vittoria a tav… - sportli26181512 : Conte e la lite con Agnelli: 'Mi scuso, ho sbagliato a reagire così agli insulti': Conte e la lite con Agnelli: 'Mi… -

Terzultima partita di febbraio, il terzo di quattro big match in un mese di fuoco per l'Inter. Dopo le due semifinali di Coppa Italia contro la Juventus e prima del derby di domenica prossima, domani ...E' stata la prima a voler fare chiarezza sulla, con scambio di gestacci ed insulti, tra il presidente della Juventus, Andrea, ed il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, che ha animato la ...La conferenza stampa di Antonio Conte. Antonio Conte alla vigilia di Inter-Lazio è tornato a parlare in conferenza stampa ed è tornato subito sulla lite con Agnelli. "Penso sia ...Tardelli: Pirlo va ringraziato per la sua pacatezza, mai irrispettoso contro gli arbitri. Scusarsi non è segno di debolezza ma di forza ...