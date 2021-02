Lascia l’auto in sosta e la trova danneggiata: disavventura per una sannita (FOTO) (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBrutta sorpresa per una giovane donna beneventana che mentre si apprestava a riprendere la propria vettura, parcheggiata sul viale degli Atlantici (di fronte la villa comunale), ha fatto l’amara scoperta: la sua Lancia Ypsilon era stata evidentemente tamponata da una vettura che, approfittando dell’assenza di occhi indiscreti, ha fatto perdere le proprie tracce. La giovane ha subito chiamato la polizia municipale e i carabinieri che sono giunti sul posto per accertare l’accaduto. La stessa formalizzerà nella giornata di lunedì la denuncia che avvierà la fase di indagine sull’accaduto. Si spera di potersi avvalere delle prove di telecamere con la speranza che i video potranno dare un volto al responsabile dell’accaduto. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBrutta sorpresa per una giovane donna beneventana che mentre si apprestava a riprendere la propria vettura, parcheggiata sul viale degli Atlantici (di fronte la villa comunale), ha fatto l’amara scoperta: la sua Lancia Ypsilon era stata evidentemente tamponata da una vettura che, approfittando dell’assenza di occhi indiscreti, ha fatto perdere le proprie tracce. La giovane ha subito chiamato la polizia municipale e i carabinieri che sono giunti sul posto per accertare l’accaduto. La stessa formalizzerà nella giornata di lunedì la denuncia che avvierà la fase di indagine sull’accaduto. Si spera di potersi avvalere delle prove di telecamere con la speranza che i video potranno dare un volto al responsabile dell’accaduto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

