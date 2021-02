La ‘coopetazione’ | una strategia utile se non necessaria per le piccole imprese

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 febbraio 2021) “Sarebbe interessante approfondire la nostra conoscenza per un confronto su possibili collaborazioni e sinergie…” oppure “È venuto il momento di fare rete tra noi imprenditori del settore X…”. Quante volte, come consulenti di aziende, avete letto (o scritto) un messaggio del genere su LinkedIn? Quante volte avete sentito parlare, tra i micro e piccoli imprenditori, di tentativi di collaborazione tra competitor? Io tante volte. Ma si è sempre trattato di puri formalismi che, tranne rari casi, non hanno mai prodotto nulla di concreto. E non parlo della inutilità dell’associazionismo di rappresentanza imprenditoriale. Queste organizzazioni non sono mai servite a nulla e in questo ultimo periodo sembrano, anche perché ancora legate a un modello tradizionale (paleolitico!), attraversare un progressivo e lento processo di dissoluzione. Mi riferisco, invece, al fatto che in Italia, tra i ...