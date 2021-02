Inter, rinnovo Lautaro: l’accordo c’è, ma per la firma bisognerà attendere (Di sabato 13 febbraio 2021) L’Inter e Lautaro Martinez hanno l’accordo per il rinnovo, ma per la firma bisognerà attendere tempi migliori per la società L’Inter ha praticamente blindato Lautaro Martinez. Nelle ultime settimane, gli agenti dell’argentino sono stati una presenza fissa nella sede nerazzurra per trattare quel rinnovo che legherà ancor di più l’attaccante ai colori Interisti. l’accordo è stato trovato sulla base di 4,5 milioni, non i 7,5 che avrebbe chiesto un anno fa a causa dei tempi di crisi, un prolungamento fino al 2023 e l’eliminazione della clausola da 111 milioni. La stretta di mano c’è stata, le firme non ancora. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021) L’Martinez hannoper il, ma per latempi migliori per la società L’ha praticamente blindatoMartinez. Nelle ultime settimane, gli agenti dell’argentino sono stati una presenza fissa nella sede nerazzurra per trattare quelche legherà ancor di più l’attaccante ai coloriisti.è stato trovato sulla base di 4,5 milioni, non i 7,5 che avrebbe chiesto un anno fa a causa dei tempi di crisi, un prolungamento fino al 2023 e l’eliminazione della clausola da 111 milioni. La stretta di mano c’è stata, le firme non ancora. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ha ...

infoitsport : Calciomercato Inter, rinnovo in standby per il big | La Juventus ci prova! - FrancescoBonia1 : RT @tomasonidiego: a 10 giorni dal Derby che può decidere lo scudetto si parla del rinnovo di #Donnarumma mentre sono spariti gli articoli… - RB90878298 : Gian Luca Rossi, dopo un'ora a fare ironia su #Ibra a #Sanremo2021 ('decide solo lui: lui gioca per l'Ibra FC, più… - BerardiLina : RT @tomasonidiego: a 10 giorni dal Derby che può decidere lo scudetto si parla del rinnovo di #Donnarumma mentre sono spariti gli articoli… - WSMN00 : Giornali italiani talmente presi dall'Inter perché fa parlare e vendere che solo oggi si accorgono che la capolista… -