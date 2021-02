Governo Draghi, Salvini: «Speranza e Lamorgese? Conto che siano affiancati da leghisti in gamba» (Di sabato 13 febbraio 2021) C'è anche la Lega nel Governo di Mario Draghi. E non era certo scontato che il Carroccio potesse, in qualche modo, finire per essere nella stessa squadra con Partito Democratico, Leu, Italia Viva e Movimento 5 Stelle. A offrire il suo punto di vista sul futuro è stato Matteo Salvini, in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera nell'edizione del 12 febbraio. Un intervento, quello del leader del Carroccio, in cui non è mancato qualche riferimento a ministri già presenti nel Governo uscente e per il quale si immaginava potessero esserci riserve da parte leghista. Il vicesegretario della Lega, Giancarlo Giorgetti, sarà il ministro per lo Sviluppo Economico. Massimo Garavaglia, invece, è stato designato al Turismo. Sono loro i due uomini del Carroccio che troveranno posto nella squadra di Mario ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 13 febbraio 2021) C'è anche la Lega neldi Mario. E non era certo scontato che il Carroccio potesse, in qualche modo, finire per essere nella stessa squadra con Partito Democratico, Leu, Italia Viva e Movimento 5 Stelle. A offrire il suo punto di vista sul futuro è stato Matteo, in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera nell'edizione del 12 febbraio. Un intervento, quello del leader del Carroccio, in cui non è mancato qualche riferimento a ministri già presenti neluscente e per il quale si immaginava potessero esserci riserve da parte leghista. Il vicesegretario della Lega, Giancarlo Giorgetti, sarà il ministro per lo Sviluppo Economico. Massimo Garavaglia, invece, è stato designato al Turismo. Sono loro i due uomini del Carroccio che troveranno posto nella squadra di Mario ...

CarloCalenda : Per chi si lamenta dei componenti politici del governo: rispecchiano i gruppi parlamentari, non ce li ha messi Draghi ma noi, con il voto. - matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - infoitinterno : Governo Draghi, malumori in chat M5S: 'Ci hanno asfaltati' - francirisso : RT @TeresaBellanova: Il Paese ha finalmente un governo all’altezza delle sfide che ci attendono, grazie anche ad alcuni nomi eccezionali. G… -