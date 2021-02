Governo: Di Battista, 'immorale che ci siano Brunetta, Carfagna e Gelmini' (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb (Adnkronos) - "Tra poche ore giurerà al Quirinale il Governo Draghi. Ne faranno parte, tra gli altri, anche i deputati Brunetta, Carfagna e Gelmini. I tre erano ministri nell'ultimo Governo Berlusconi, un Governo che ricordiamo soprattutto per le leggi ad-personam, ovvero il tentativo (in parte riuscito) di 'deviare' le Istituzioni per metterle al servizio di un leader politico". Lo scrive su Facebook Alessandro Di Battista. "Nel 2008 i tre approvarono in Consiglio dei ministri il Lodo Alfano, un disegno di legge che poi venne votato dal Parlamento. Il Lodo Alfano serviva a creare un vero e proprio scudo penale per le quattro più alte cariche dello Stato. Un provvedimento che, in sostanza, violava il principio d'uguaglianza dei cittadini davanti alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb (Adnkronos) - "Tra poche ore giurerà al Quirinale ilDraghi. Ne faranno parte, tra gli altri, anche i deputati. I tre erano ministri nell'ultimoBerlusconi, unche ricordiamo soprattutto per le leggi ad-personam, ovvero il tentativo (in parte riuscito) di 'deviare' le Istituzioni per metterle al servizio di un leader politico". Lo scrive su Facebook Alessandro Di. "Nel 2008 i tre approvarono in Consiglio dei ministri il Lodo Alfano, un disegno di legge che poi venne votato dal Parlamento. Il Lodo Alfano serviva a creare un vero e proprio scudo penale per le quattro più alte cariche dello Stato. Un provvedimento che, in sostanza, violava il principio d'uguaglianza dei cittadini davanti alla ...

