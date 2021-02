Elena Santarelli, Bernardo Corradi e il tumore del figlio (Di sabato 13 febbraio 2021) Elena Santarelli, oggi l’attrice e conduttrice sarà ospite a Verissimo: la rinascita dopo un periodo bruttissimo ora alle spalle Elena Santarelli con il marito Bernardo CorradiTutto pronto per la nuova puntata di Verissimo, in onda questo pomeriggio. Nel sempre più interessante e affollato salotto di Silvia Toffanin ci sarà anche Elena Santarelli, conduttrice ex modella. Il suo nome è legato anche Bernardo Corradi, ex calciatore con il quale è legato dal 2006 anche se solo dal 2014 sono diventati mariti e moglie. Prima delle nozze era già nato Giacomo e nel 2016 arrivò anche la seconda figlia, Greta Lucia. Proprio il piccolo Giacomo nel 2017 si ammalò gravemente. Dopo una caduta a scuola per circa un ... Leggi su ck12 (Di sabato 13 febbraio 2021), oggi l’attrice e conduttrice sarà ospite a Verissimo: la rinascita dopo un periodo bruttissimo ora alle spallecon il maritoTutto pronto per la nuova puntata di Verissimo, in onda questo pomeriggio. Nel sempre più interessante e affollato salotto di Silvia Toffanin ci sarà anche, conduttrice ex modella. Il suo nome è legato anche, ex calciatore con il quale è legato dal 2006 anche se solo dal 2014 sono diventati mariti e moglie. Prima delle nozze era già nato Giacomo e nel 2016 arrivò anche la seconda figlia, Greta Lucia. Proprio il piccolo Giacomo nel 2017 si ammalò gravemente. Dopo una caduta a scuola per circa un ...

