Da Cristiano a Ibra: la A degli Over 30 ha i marcatori più vecchi d'Europa (Di sabato 13 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di sabato 13 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

AntoVitiello : Media gol tra i bomber delle prime 3 in classifica dopo 21 giornate: #Ibrahimovic 14 gol in 881 min - 1 ogni 62,9… - sportli26181512 : Da Cristiano a Ibra: la A degli Over 30 ha i marcatori più vecchi d’Europa: Da Cristiano a Ibra: la A degli Over 30… - alealexse : RT @Gazzetta_it: Da #CR7 a #Ibra: la A degli Over 30 ha i marcatori più vecchi d’Europa - Gazzetta_it : Da #CR7 a #Ibra: la A degli Over 30 ha i marcatori più vecchi d’Europa - davideinno85 : RT @juventibus: ?? ???? VS ???? Ma un confronto tra Ronaldo e Ibra è davvero fattibile? O forse si sta parlando di livelli differenti senza rend… -