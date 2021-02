Covid | stabile la situazione nel Paese | con un tasso di positività oggi al 4 | 6% Sempre di più i guariti | ad oggi 2 216 050

Leggi su italiasera

(Di sabato 13 febbraio 2021) Come ieri, tutto sommatolacoronavirus, Come la solito, nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 290.534 ‘tamponi misti’(cioè fra molecolari ed antigenici), che hanno individuato altri 13.532 nuovi contagi, per undial 4,6%. E tutto sommato, continua a scendere – seppure lievemente – il numero dei positivi – non tutti ‘malati’ – che, secondo il report quotidiano del ministero della Salute,sono 401.413. Ancora una volta, in vetta alle regioni maggiormente colpite dai nuovi casi spicca la Lombardia (ben 2.277 da ieri), seguita poi dalla Campania (1.751), dall’Emilia-Romagna (1.488), dal Lazio (1.060) e dalla Puglia (945). Se nessuna regione può vantare zero casi, si distingue comunque la Valle d’Aosta con ‘appena’ 9 nuovi casi. Non riesce ...