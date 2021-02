Coronavirus in Campania | ecco i positivi di oggi | 13 febbraio 2021

TV7Benevento : CORONAVIRUS. IN CAMPANIA 1.751 NUOVI CASI, 18 MORTI E 981 GUARITI... - PasqualeMarro : Coronavirus Campania: il bollettino di oggi sabato 13 febbraio 2021 - radioalfa : Coronavirus, Campania. 1751 nuovi contagi e 18 deceduti - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, 1.751 positivi su 20.413 tamponi e 981 guariti nelle ultime 24 ore, 18 morti di cui 13… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, 1.751 positivi su 20.413 tamponi e 981 guariti nelle ultime 24 ore, 18 morti di cui 13… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania

Resta stabile la curva dei contagi da in: oggi il virus fa registrare 1.751 positivi su 20.413 tamponi effettuati , 114 in più di ieri con 2.020 tamponi in più processati. In percentuale, significa che è positivo l'8,58% dei test, ...in, De Luca: 'Sta accadendo ciò che il Governo ha voluto' 12 febbraio 2021in Irpinia, sono 68 i positivi di oggi: 7 ad Avellino 13 febbraio 2021 Questo il bollettino ...Sono 1.751 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi. Segnalati inoltre altri 18 morti, 13 dei quali avvenuti nelle ultime ...Stop a feste, eventi, cortei e manifestazioni a Carnevale. Nessuna sfilata delle maschere in Campania. Vietate anche le feste di Carnevale private a casa. Il governatore Vincenzo De Luca ha firmato un ...