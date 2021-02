Cingolani, Giovannini, Colao e Bianchi: i tecnici blindano il Recovery (Di sabato 13 febbraio 2021) Mario Draghi ha presentato la lista dei ministri dopo aver accettato l’incarico da Sergio Mattarella e composto una squadra di quindici ministri politici e otto indipendenti, pescati dall’alta burocrazia statale, dall’accademia, dall’impresa pubblica e dal mondo della giustizia. Un richiamo alla “riserva della Repubblica” che ha nella scelta dell’ex Ragioniere generale dello Stato Daniele Franco al InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 13 febbraio 2021) Mario Draghi ha presentato la lista dei ministri dopo aver accettato l’incarico da Sergio Mattarella e composto una squadra di quindici ministri politici e otto indipendenti, pescati dall’alta burocrazia statale, dall’accademia, dall’impresa pubblica e dal mondo della giustizia. Un richiamo alla “riserva della Repubblica” che ha nella scelta dell’ex Ragioniere generale dello Stato Daniele Franco al InsideOver.

