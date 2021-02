Biathlon oggi, Mondiali: orario, tv, programma, pettorali sprint femminile. Italiani in gara (Di sabato 13 febbraio 2021) Superata la sprint maschile tocca oggi alle donne iniziare il programma di gare individuali valido per i Mondiali 2021 di Biathlon. A Pokljuka (Slovenia) 99 atlete si sfideranno per andare a caccia della medaglia, con l’Italia che potrà schierare ben cinque atlete in virtù del pettorale nominale guadagnato da Dorothea Wierer con la vittoria nell’inseguimento iridato 2020. LIVE Biathlon, Mondiali sprint donne in DIRETTA: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, poligono fondamentale Sembra scontato nominare Tiril Eckhoff e Marte Olsbu Roeiseland come le grandi favorite della vigilia. La prima delle due ha vinto tre delle sei prove disputate in stagione e si presenta qui con un curriculum decisamente migliore della rivale per il pettorale giallo, che sappiamo ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) Superata lamaschile toccaalle donne iniziare ildi gare individuali valido per i2021 di. A Pokljuka (Slovenia) 99 atlete si sfideranno per andare a caccia della medaglia, con l’Italia che potrà schierare ben cinque atlete in virtù del pettorale nominale guadagnato da Dorothea Wierer con la vittoria nell’inseguimento iridato 2020. LIVEdonne in DIRETTA: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, poligono fondamentale Sembra scontato nominare Tiril Eckhoff e Marte Olsbu Roeiseland come le grandi favorite della vigilia. La prima delle due ha vinto tre delle sei prove disputate in stagione e si presenta qui con un curriculum decisamente migliore della rivale per il pettorale giallo, che sappiamo ...

