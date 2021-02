A gennaio insabbiato definitivamente il censimento delle auto blu nonostante le promesse del governo Conte bis

DeganisFabrizio : RT @Comemigirano: Eccone un altro farmaco insabbiato... bocciato (senza sperimentazione) dalla FDA. - Comemigirano : Eccone un altro farmaco insabbiato... bocciato (senza sperimentazione) dalla FDA. -

Ultime Notizie dalla rete : gennaio insabbiato

Il Messaggero

Risultato? Il censimento annuale delle supercar, di cui è responsabile il ministero della Funzione pubblica, aè stato definitivamente. 'Troppo bassa la percentuale di adesione ...... ma dal 24 di dicembre tutto è statoperché La Paglia ha minacciato di parlare e di far ... Siamo arrivati al giorno delle mie dimissioni del 15 di, quando ho capito che si stava ...ROMA Giù le mani dalle auto blu. Le amministrazioni pubbliche hanno preso la pandemia al balzo e per la prima volta non hanno comunicato il numero delle vetture in loro possesso, blu e ...IL CASOROMA Giù le mani dalle auto blu. Le amministrazioni pubbliche hanno preso la pandemia al balzo e per la prima volta non hanno comunicato il numero delle vetture in loro possesso, blu e ...