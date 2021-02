Vaccino in Toscana, via alle dosi per 320mila anziani. Attesa per la decisione sulla zona arancione (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ok dei medici di famiglia per gli over 80: si parte lunedì con Pfizer e Moderna. In giornata la comunicazione del Cts sulla fascia di colore Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ok dei medici di famiglia per gli over 80: si parte lunedì con Pfizer e Moderna. In giornata la comunicazione del Ctsfascia di colore

infoitsalute : Toscana, 500 al Mandela per il vaccino. 'Finalmente, è il primo passo verso la normalità' - intoscana : Le fiale di vaccino contro il #COVID19 arrivano nelle cabine, vengono consegnate agli operatori sanitari con solenn… - iltirreno : ?? Vaccino in Toscana: c'è l'accordo con i medici di famiglia. Fascia di rischio: attesa per la decisione del Cts ??… - VTrend_it : Alla Toscana il primato di essere tra le prime regioni a somministrare il vaccino AstraZeneca - UgoMancioli : RT @eu_pizzimenti: Vorrei fare un plauso alla sanità toscana: avevo prenotato il vaccino AZ alle 14.36 e me lo hanno inoculato alle 14.36!… -