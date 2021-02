Vaccini anti - Covid per gli over 80 in Sardegna, si partirà il 20 febbraio (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Visited 71 times, 84 visits today) Notizie Simili: A Olbia e in Gallura al via la vaccinazione per i… In Gallura parte la campagna anti - Covid: i primi… In arrivo a Olbia altre 1200 ... Leggi su galluraoggi (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Visited 71 times, 84 visits today) Notizie Simili: A Olbia e in Gallura al via la vaccinazione per i… In Gallura parte la campagna: i primi… In arrivo a Olbia altre 1200 ...

corradoformigli : Esiste un mercato parallelo di #vaccini anti Covid che affianca quello regolato dai contratti di Pfizer, Moderna e… - RegLombardia : #RegioneLombardia ricerca personale medico per collaborare nei prossimi mesi all’attuazione del piano vaccinale ant… - aspettaaspetta : RT @liliaragnar: Cecità, ictus, aborti spontanei, morti improvvise, paralisi di Bell... Il campionario delle reazioni avverse ai vaccini an… - SassiLive : VACCINI ANTI COVID, IN BASILICATA CONSEGNATE OLTRE 34 MILA DOSI - josegarbo : RT @ilgiornale: Una schiera di intermediari bombarda le Regioni per procurare lotti aggiuntivi di vaccini anti Covid. Prezzo: dalle 3 alle… -