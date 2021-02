“Un visionario” Lutto nella musica | se ne va uno dei più grandi interpreti di sempre

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Chick Corea, leggenda del jazz, è morto all’età di 79 anni per una rara forma di cancro scoperta solo di recente. La notizia è stata data tramite il profilo ufficiale del musicista. Coreasua carriera, durante la quale ha vinto 22 Grammy Awards, ha collaborato musicisti del caliboro di Miles Davis, Herbie Hancock, Gary Burton e Bobby McFerrin. Chick Corea è stato un pianista e tastierista statunitense, noto soprattutto per le sue produzioni jazz e jazz fusion negli anni settanta. Vincitore di ben 22 Grammy Award, Chick Corea era ritenuto uno dei maggiori pianisti jazz, capace di adottare con gli anni uno stile molto personale di suonare il pianoforte, influenzato da musicisti come Domenico Scarlatti, Maurice Ravel ed il folclore popolare spagnolo. Oltre ad essere stato uno dei più influenti e famosi tastieristi fusion, è considerato anche uno dei più virtuosi ...

